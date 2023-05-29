Россияне ударили по военному объекту в Хмельницкой области — ОВА

На месте работают соответствующие службы.
Ночью российские войска ударили по объектам Хмельницкой области. Один из них – военный.
Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА.
"В настоящее время продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей. Выведены из строя 5 летательных аппаратов. Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы", — говорится в сообщении ведомства.
Данные о пострадавших уточняются.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 29 мая снова атаковали территорию Украины с воздуха, выпустив десятки целей. Украинским средствам ПВО удалось ликвидировать большинство из них.
Противник пытался атаковать объекты критической и военной инфраструктуры с помощью крылатых ракет и ударных дронов. Большинство из них удалось сбить.
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