Россияне ударили по военному объекту в Хмельницкой области — ОВА

Ночью российские войска ударили по объектам Хмельницкой области. Один из них – военный.

Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА.

"В настоящее время продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей. Выведены из строя 5 летательных аппаратов. Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы", — говорится в сообщении ведомства.

Данные о пострадавших уточняются.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 29 мая снова атаковали территорию Украины с воздуха, выпустив десятки целей. Украинским средствам ПВО удалось ликвидировать большинство из них.

Противник пытался атаковать объекты критической и военной инфраструктуры с помощью крылатых ракет и ударных дронов. Большинство из них удалось сбить.