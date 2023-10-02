Силы обороны получили уже 230 автомобилей при содействии Favbet Foundation

В число 230 авто также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенные для ударных рот «Армии дронов».

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал бойцам Вооруженных Сил Украины полноприводный автомобиль Volkswagen Bora, сообщили представители фонда.

Автомобиль передан в распоряжение подразделения ВСУ, выполняющего задачи в районе города Часов Яр в Донецкой области.

Всего с начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы и другие Силы обороны Украины получили уже 230 автомобилей при содействии Favbet Foundation. Преимущественно это полноприводные внедорожники, повышающие мобильность украинских защитников и помогающие им эффективно решать боевые задачи по всей линии фронта.

«Автомобиль – это расходный материал на войне, особенно в условиях конфликта такой высокой интенсивности. Довольно часто наличие исправного автомобиля у наших военных может иметь решающее значение для сохранения их жизней и здоровья. Мы продолжаем работать над поставкой автомобилей для ВСУ, и отметка в 230 автомобилей – точно не конец», – отметил вице-президент фонда Игорь Сирук.

Напомним, в число 230 автомобилей также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенных для ударных рот «Армии дронов».

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 115 дронов разного типа, в том числе ударного.

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.