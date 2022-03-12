Спустили трусы и примотали к столбу: в Ирпене наказали мародеров

В Киевской области поймали мародеров.
В Ирпене поймали мародеров. Их наказали уже по традиции – спустили штаны и белье и примотали скотчем к столбам с дорожными знаками.
Фото опубликованы в местном Telegram-канале.
"Эти кадры могут кому-то показаться жестокими. Но на них мародеры. Это существа, которые пользуются вынужденным отсутствием владельцев жилья и разоряют их. Это стервятники, взлетевшие на запах гари, крови и слез. Снято в Ирпене на освобожденной территории", — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине задержали уже десятки мародеров, для которых придумали срамное наказание – снимать одежду и приматывать к столбам.
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