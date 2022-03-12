Спустили труси і примотали до стовпа: в Ірпені покарали мародерів

Спустили труси і примотали до стовпа: в Ірпені покарали мародерів

На Київщині впіймали мародерів.

В Ірпені впіймали мародерів. Їх покарали за традицією – спустили штани і білизну та примотали скотчем до стовпів з дорожніми знаками.

Фото опублікували у місцевому Telegram-каналі.

"Ці кадри можуть комусь здатися жорстокими. Але на них мародери. Це істоти, які користуються вимушеною відсутністю власників помешкань і розоряють їх. Це стерв'ятники, які злетілись на запах гарі, крові і сліз. Знято в Ірпені на звільненій території.", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні затримали вже десятки мародерів, для яких придумали сороміцьке покарання – знімати одяг і примотувати до стовпів.

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