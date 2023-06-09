США вскоре могут объявить о новом пакете помощи Украине — Bloomberg

Пентагон может объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму более 2 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Средства, которые планируют выделить в рамках инициативы по содействию установлению безопасности в Украине, пойдут на приобретение пусковых установок и ракет Hawk, а также двух типов ракет для ПВО Patriot — Pac-3 и GEM-T

О новом пакете помощи США могут объявить уже в пятницу, 9 июня.

Напомним, американский лидер Джо Байден заверил, что Соединенные Штаты сделали все, что могли, чтобы помочь ВСУ успешно провести контрнаступление. Он подчеркнул, что США продолжат поддерживать Украину, в том числе и финансово, несмотря на вероятные дискуссии в Конгрессе.