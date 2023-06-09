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США вскоре могут объявить о новом пакете помощи Украине — Bloomberg

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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США вскоре могут объявить о новом пакете помощи Украине — Bloomberg

США в скором времени планируют предоставить Украине новый пакет помощи / Фото: Associated Press

Штаты планируют помочь Украине с усовершенствованием ПВО.

Пентагон может объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму более 2 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Средства, которые планируют выделить в рамках инициативы по содействию установлению безопасности в Украине, пойдут на приобретение пусковых установок и ракет Hawk, а также двух типов ракет для ПВО Patriot — Pac-3 и GEM-T

О новом пакете помощи США могут объявить уже в пятницу, 9 июня.

Напомним, американский лидер Джо Байден заверил, что Соединенные Штаты сделали все, что могли, чтобы помочь ВСУ успешно провести контрнаступление. Он подчеркнул, что США продолжат поддерживать Украину, в том числе и финансово, несмотря на вероятные дискуссии в Конгрессе.

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Дата публикации
Просмотры
225
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