Утро в Мелитополе началось с громкой "бавовны"

Сегодня утром, 28 мая, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздался взрыв.

Об этом сообщил мэр Ивана Федоров.

По его словам, взрыв был одиночный и громкий, а раздался он в центре города. Что повлекло за собой очередную "бавовну" – пока неизвестно.

"В Мелитополе громко. В центре города раздался одинокий взрыв. Что подгорает у оккупантов - выясняем", — написал он.

Напомним, в пятницу, 12 мая, в Мелитополе раздались два громких взрыва – их организовали сами оккупанты, чтобы создать повод расширить "эвакуацию" и самим иметь возможность скрыться с оккупированных территорий. Об этом сообщил Федоров.

Читайте также: