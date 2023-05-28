Это реально: генерал рассказал, как и при каком условии могут убить Путина

По мнению Маломужа, есть несколько вариантов физического устранения Путина.

Российского диктатора Владимира Путина могут убить, когда он станет опасным для всего мира. Речь идет о принятии им нанесения ядерного удара.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж.

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"Когда он станет на путь глобального террора, когда он начнет развертывать ядерные средства для нанесения ударов по Украине и, возможно, по странам НАТО. Причем , это будет реальная подготовка. Например, развертывание стратегических или тактических ядерных средств", — рассказал генерал.

По его мнению, существует несколько сценариев ликвидации Путина.

"С одной стороны, устранение Путина с помощью средств подразделений или спящей агентуры, находящейся в РФ, не предполагающей физической ликвидации. Если же Путин станет очень опасным со своей ядерной кнопкой, и станет ясно, что он принял решение применить такие варианты, его могут убрать на территории России, в частности, силами его окружения. Например, в обмен на индульгенции от Запада", — подчеркнул генерал.

Однако он напомнил, что Украина и Запад договорились не проводить активные операции по устранению Путина. Российский диктатор должен нести ответственность за свои преступления в международных судах.

"Никто не даст санкций президенту Украины на устранение Путина. Тем более, подобные решения не могут приниматься ГУР Украины. Это будет расценено как нарушение договоренностей, от которых Украина сегодня критически зависит", — уверен он.

Напомним, в России открыто предложили отстранить Путина от власти. Об этом заявил глава российского института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин. Он призвал избрать другого президента РФ вместо Владимира Путина.

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