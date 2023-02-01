В центре Мелитополя раздались мощные взрывы

В центре временно оккупированного Мелитополя вечером 1 февраля прогремели мощные взрывы. По информации местных властей, "бавовна" посетила российских военных.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В Мелитополе громко! Только в центральной части города раздались мощные взрывы. Выясняем пылающие у оккупантов детали", — говорится в его сообщении.

О месте "прилетов" и обстоятельствах взрывов пока неизвестно.

В местных пабликах пишут, что речь идет по меньшей мере о семи взрывах. Жители поселка Мирный Мелитопольского района сообщил, что первый мощный взрыв прогремел в центре города, затем продолжилась серия прилетов. По их словам, "бавовна" посетила нефтебазу.

Какая ситуация в Мелитополе

Российские военные с начала полномасштабной войны против Украины захватили Мелитополь Запорожской области. Сейчас оккупанты превратили город в военную базу и используют для ударов по неоккупированной части Украины.

В последнее время в городе все чаще слышны взрывы. Так, утром 1 февраля в Мелитополе Запорожской области разразился масштабный пожар в районе базы российских захватчиков. Огонь вспыхнул в районе завода Рефм.

Как сообщил нардеп, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко, Россия накапливает резервы в Запорожском направлении и создает там для себя условия для последующего наступления весной.

Полупустые полки, нереально высокие цены и произвол военных – как живет Мелитополь в оккупации

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