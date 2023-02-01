У центрі Мелітополя пролунали потужні вибухи

Місцеві пабліки пишуть про щонайменше сім вибухів.

У центрі тимчасово окупованого Мелітополя ввечері 1 лютого пролунали потужні вибухи. За інформацією місцевої влади, "бавовна" завітала до російських військових.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"У Мелітополі гучно! Щойно у центральній частині міста пролунали потужні вибухи. З'ясовуємо деталі, що палає в окупантів", - йдеться у його дописі.

Наразі про місце "прильотів" та обставини вибухів - невідомо.

У місцевих пабліках пишуть, що йдеться щонайменше про сім вибухів. Жителі селища Мирний Мелітопольського району повідомил, щоперший потужний вибух пролунав у центрі міста, потім продовжилася серія прильотів. За їхніми словами, "бавовна" завітала на нафтобазу.

Яка ситуація у Мелітополі

Російські військові від початку повномасштабної війни проти України захопили Мелітополь Запорізької області. Зараз окупанти перетворили місто на військову базу та використовують для ударів по неокупованій частині України.

Останнім часом у місті дедалі частіше чути вибухи. Так, вранці 1 лютого у Мелітополі Запорізької області спалахнула масштабна пожежа в районі бази російських загарбників. Вогонь спалахнув у районі заводу Рефма.

Як повідомив нардеп, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко, Росія накопичує резерви на Запорізькому напрямку та створює там для себе умови для подальшого наступу навесні.

Напівпорожні полиці, нереально високі ціни та свавілля військових – як живе Мелітополь в окупації

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