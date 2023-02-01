У центрі Мелітополя пролунали потужні вибухи

Місцеві пабліки пишуть про щонайменше сім вибухів.
У центрі тимчасово окупованого Мелітополя ввечері 1 лютого пролунали потужні вибухи. За інформацією місцевої влади, "бавовна" завітала до російських військових.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"У Мелітополі гучно! Щойно у центральній частині міста пролунали потужні вибухи. З'ясовуємо деталі, що палає в окупантів", - йдеться у його дописі.
Наразі про місце "прильотів" та обставини вибухів - невідомо.
У місцевих пабліках пишуть, що йдеться щонайменше про сім вибухів. Жителі селища Мирний Мелітопольського району повідомил, щоперший потужний вибух пролунав у центрі міста, потім продовжилася серія прильотів. За їхніми словами, "бавовна" завітала на нафтобазу.
Яка ситуація у Мелітополі
Російські військові від початку повномасштабної війни проти України захопили Мелітополь Запорізької області. Зараз окупанти перетворили місто на військову базу та використовують для ударів по неокупованій частині України.
Останнім часом у місті дедалі частіше чути вибухи. Так, вранці 1 лютого у Мелітополі Запорізької області спалахнула масштабна пожежа в районі бази російських загарбників. Вогонь спалахнув у районі заводу Рефма.
Як повідомив нардеп, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко, Росія накопичує резерви на Запорізькому напрямку та створює там для себе умови для подальшого наступу навесні.
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