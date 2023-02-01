Періс Гілтон у білому халатику перевтілилася у спокусливу Мерилін Монро

Світська левиця та спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів Hilton Періс Гілтон потішила прихильників новим фотосетом.

Так, знаменита білявка знялася для сторінок глянцю Vogue. Для фотосесії зірка обрала знаменитий образ. Періс перевтілилася в секс-символку 1950-х років – Мерилін Монро.

Перед об'єктивом фотокамери Гілтон постала зі знаменитою укладкою легендарної акторки, у білому халатику, з масивними прикрасами та у туфлях на підборах.

"Моя одвічна ікона стилю Мерілін Монро", - підписала світлини Періс.

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У коментарях під фото підписники світської левиці були приголомшені, настільки елегантними, вдалими та невимушеними були світлини. Фани зазначили, що Гілтон чудово втілила образ Мерилін Монро.

У вас краса Мерилін із душею принцеси Діани. Ми любимо вас!

Ніхто інший не зможе так перевтілитися в Мерилін, як ви!

Ти маєш божественний вигляд!

Нагадаємо, нещодавно Періс Гілтон просто приголомшила прихильників новиною, що вперше стала мамою. Скоріш за все, первісток у знаменитості народився завдяки сурогатному материнству.

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