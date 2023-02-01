В Києві чоловік стрибнув з будинку з парашутом: що сталося

В поліції кажуть, що встановлюють особу парашутиста та місце, де це відбулося.

В Києві чоловік стрибав з парашутом з верхнього балкону житлового будинку. Відповідне відео обговорюють в соціальних мережах. На ньому двоє чоловіків. Один страхує іншого на перилах балкону. Після цього чоловік стрибає вниз, одразу розкривається парашут і парашутист йде на посадку, хоча самого моменту приземлення не видно. На відео - засніжене місто, а за кадром звучить накладена пісня російською мовою.

В поліції Києва сайту ТСН.ua розповіли, що теж бачили це відео. Наразі правоохоронці з’ясовують, де саме відбувалися події та шукають стрибуна.

"На лінію 102 не поступало звернень щодо цього інциденту, перевіряємо інформацію. Наразі ми встановлюємо, де було здійснено стрибок з парашутом. Дуже схоже на Позняки, але викликає сумніви засніжене місто. Це відео могли відзняти раніше, а лише зараз викласти в Мережу", - розповіли нам в поліції Києва.

Подібні екстремальні стрибки з парашутом - це вид спорту, який називається бейсджампінг, а саме стрибки зі статичних об'єктів, дахів будинків, будівельних кранів, зі скель. У 2015 році киянин Олександр стрибнув з парашутом з 25 поверху новобудови на Дніпровській набережній, з висоти приблизно 80 метрів, про це тоді повідомляли ЗМІ. Як виявилося, зараз Олександр вже не займається бейсджампінгом. Але ми попросили його прокоментувати відео, яке з’явилося в соціальних мережах.

Скрин із відео/Telegram-канал

Він каже, що парашут йому не знайомий, а музика взагалі накладена російська.

"Навряд би хтось з наших бейсерів зараз так монтував. Стосовно, самого стрибка (з технічної точки зору) нічого незвичного, є дрібні помилки в техніці виконання у людини, яка допомагала, але це помітить тільки спеціаліст. Умови для стрибка візуально підходять, місце для приземлення також. Досвідчена людина такі парашути приземлює в квадрат 1×1 метр без проблем", - розповів нам Олександр.

Він каже, що стосовно локації, в нього є сумніви що це Київ, а перевірити дуже складно, так як труба на відео, яка може слугувати орієнтиром, дуже далеко на горизонті. Він додає, що стрибали з будинку, у якому понад 20 поверхів. В будь-якому випадку повторювати подібні дії не потрібно.

Закликаємо не повторювати подібні дії, оскільки це небезпечно і може закінчитися летально.

Новини ТСН 15:00 за 1 лютого 2023 року | Новини України

Читайте також: