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Майкла Джексона у байопіку зіграє його племінник-копія

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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690
Час на прочитання
2 хв
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Майкла Джексона у байопіку зіграє його племінник-копія

Джафар та Майкл Джексони / Фото: Associated Press

Вже є перші кадри, як племінник легендарного музиканта готується до ролі.

Про легендарного музиканта Майкла Джексона знімають біографічний фільм під назвою "Майкл". Тим часом роль попкороля зіграє близька та рідна йому людина.

Так, відповідальну місію довірили 26-річному Джафару Джексону, сину старшого брата виконавця, пише The Playlist.

Джафар Джексон / © Associated Press
Джафар Джексон / Фото: Associated Press

Як зазначив режисер стрічки Антуан Фукуа, Джафар неперевершено втілює образ свого дядька Майкла Джексона, немов успадкував від нього талант. Ба більше, він відчуває духовний зв'язок молодого артиста з легендарним виконавцем.

"Надзвичайно захопливо спостерігати за тим, як Джафар втілює в життя образ Майкла. Коли я вперше зустрів Джафара, то відчув сильний духовний зв'язок, він з вродженою природністю наслідує Майкла та має чудову "хімію" з камерою", - розповів Фукуа.

Джафар Джексон у ролі Майкла Джексона / © instagram.com/jaafarjackson
Джафар Джексон у ролі Майкла Джексона / Фото: instagram.com/jaafarjackson

До речі, у своєму Instagram Джафар вже опублікував фото, де він перевтілюється в Майкла Джексона. Прихильники були просто шоковані, наскільки племінник схожий на свого легендарного дядька.

  • Режисери просто б не знайшли нікого кращого на цю роль. Ви маєте таку саму усмішку, як і в Майкла, невинний вигляд. Також рухи, погляд, голос – все як у Майкла. Бездоганний вибір. Ви увійдете в історію
  • Справжній Джексон у ролі Майкла. Фантастичне рішення!
  • Просто неймовірно схожий на Майкла!

Нагадаємо, планується, що 2024 року світ побачить автобіографічну стрічку про легендарного співака Майкла Джексона. У фільмі, який отримав назву "Майкл", творці хочуть розповісти про початок кар'єри артиста, його злети та падіння. Не оминуть увагою й особисте життя попзірки. Зокрема, продюсери обіцяють розповісти у картині й про скандальні  події з біографії артиста, зокрема про те, як його в останні роки життя звинувачували в педофілії.

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Дата публікації
Перегляди
690
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