Пэрис Хилтон в белом халатике перевоплотилась в соблазнительную Мэрилин Монро

Светская львица и наследница крупнейшей в мире сети гостиниц Hilton Пэрис Хилтон порадовала поклонников новым фотосетом.

Знаменитая блондинка снялась для страниц глянца Vogue. Для фотосессии звезда выбрала знаменитый образ. Пэрис превратилась в секс-символа 1950-х годов – Мэрилин Монро.

Перед объективом фотокамеры Хилтон предстала со знаменитой укладкой легендарной актрисы, в белом халатике, с массивными украшениями и в туфлях на каблуках.

"Моя извечная икона стиля Мэрилин Монро", — подписала фотографии Пэрис.

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В комментариях под фото подписчики светской львицы были ошеломлены, насколько элегантными, удачными и непринужденными были фотографии. Фанаты отметили, что Хилтон прекрасно воплотила образ Мэрилин Монро.

У вас красота Мэрилин с душой принцессы Дианы. Мы любим вас!

Никто другой не сможет так перевоплотиться в Мэрилин, как вы!

Ты выглядишь божественно!

Напомним, недавно Пэрис Хилтон просто ошеломила поклонников новостью, что впервые стала мамой. Скорее всего, первенец в знаменитости родился благодаря суррогатному материнству.

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