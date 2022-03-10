В Энергодаре отменили эвакуацию жителей на собственном транспорте — мэр

Ориентировочно эвакуация переносится к утру 11 марта.

В Энергодаре Запорожской области отменили эвакуацию жителей города на собственном транспорте.

Мэр города Дмитрий Орлов сообщил, что ситуация меняется очень быстро, и сегодня энергодарцы не смогут уехать в составе колонны Красного Креста.

"Чтобы не подвергать людей опасности в вечернее время, опираясь на оператора информацию, сегодня эвакуация на собственном транспорте отменяется и переносится на завтра! Колонна будет формироваться 11 марта, с 10:00 на улице Курчатова! Детали сообщим дополнительно", — говорится в сообщении .

Напомним, в Энергодар была доставлена гуманитарная помощь от Красного Креста. Тогда же появилась информация, что желающие эвакуироваться на личном транспорте могут присоединиться к колонне фур Красного Креста.