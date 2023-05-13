В Киеве и области прогремели взрывы, работает ПВО

Людей просят не выкладывать в сеть работу ПВО.

В Киеве и Киевской области раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги 13 мая.

"Киевщина. Внимание! Ракетная угроза! Силы ПВО работают по целям. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — призвали в Киевской областной военной администрации.

Киевская городская военная администрация подтвердила, что в окрестностях столицы работает ПВО.

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