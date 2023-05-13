В Тернополе раздались взрывы во время воздушной тревоги

В Тернопольской области и Тернополе во время воздушной тревоги 13 мая раздались взрывы.

Глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш обратился к местным жителям:

"Призываю не публиковать фото и видео и не комментировать направления возможных звуков взрыва. Сейчас в городе и области работают специалисты. Всю информацию сообщим впоследствии. Доверяйте только официальным источникам".

Глава Тернопольского облсовета Михаил Головко сообщил о "прилете" в городскую промзону.

Ранее сообщалось, что крылатые ракеты двигаются именно в направлении Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областей.

Читайте также: