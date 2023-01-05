В мире началась эпоха украиноцентризма: Резников – об итогах 2022 года

Министр обороны считает, что Украина "по сути и де-факто" стала страной НАТО.

Министр обороны Алексей Резников назвал главные итоги 2022 года, которые помогут Украине победить в новом году.

Об этом глава Минобороны сказал в интервью в рамках общенационального телемарафона.

Первый тезис

По мнению Резникова, в мире началась эпоха украиноцентризма.

"Украина продемонстрировала всему миру, что это страна и нация несгибаемых и непокоренных, которая не упала за 72 часа. Кто-то думал, что упадет столица, а через две-три недели – вся страна. Это страна, которая успешно дает сопротивление, освобождает территории, начиная от Змеиного, Киевщины, Черниговщины, Сумщины, Харьковщины, Херсонщины. Поэтому это главное", – сказал министр.

Второй тезис

Резников считает, что Украина "по сути и де-факто" стала страной НАТО.

"Потому что то количество современного оружия и технологий, которое получили наши военнослужащие, невероятно. За 30 лет это казалось нереальным. Также казалось нереальным, что мы будем получать столь сложные системы. А мы их получили и продолжаем получать", – отметил он.

Третий тезис

Глава Минобороны отметил важность разрушения мифа о так называемой "второй армии мира", которая казалась непобедимой. По его словам, российская армия "оказалась пузырем, который издевается над своими людьми, использует тактику "мясорубки" и старые советские подходы".

Резников считает, что три вещи изменили мир, поэтому сейчас можно говорить о "новом портале цивилизационного развития в мире".

"Так же, как мир перешел в новый портал через COVID-19, так же он прошел через новый портал цивилизационного развития через эту войну. Я убежден, что мы живем в новом современном мире, где главная задача – после победы построить новую архитектуру безопасности в мире", – подытожил министр обороны.

Ранее итоги трагического и героического 2022-го подвел главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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