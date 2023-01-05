У світі почалася епоха україноцентризму: Резніков – про підсумки 2022 року

Міністр оборони вважає, що Україна "по суті і де факто" стала країною НАТО.

Міністр оборони Олексій Резніков назвав головні підсумки 2022 року, які допоможуть Україні перемогти в новому році.

Про це очільник Міноборони сказав в інтерв'ю у межах загальнонаціонального телемарафону.

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На думку Резнікова, у світі почалася епоха україноцентризму.

"Україна продемонструвала всьому світові, що це країна і нація незламних і нескорених, яка не впала за 72 години. Хтось думав, що впаде столиця, а через два-три тижні – вся країна. Це країна, яка успішно дає спротив, звільняє території, починаючи від Зміїного, Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Херсонщини. Тому це головне", – сказав міністр.

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Резніков вважає, що Україна "по суті і де факто" стала країною НАТО.

"Тому що та кількість сучасної зброї та технологій, які опанували наші військовослужбовці, є неймовірною. За 30 років це здавалося нереальним. Також здавалося нереальним, що ми будемо отримувати такі складні системи. А ми їх отримали і продовжуємо отримувати", – зазначив він.

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Очільник Міноборони наголосив на важливості руйнування міфу про так звану "другу армію світу", яка здавалася непереможною. За його словами, російська армія "виявилася бульбашкою, яка знущається над своїми людьми, використовує тактику "м'ясорубки" і старі радянські підходи".

Резніков вважає, що три речі змінили світ, тому зараз можна говорити про "новий портал цивілізаційного розвитку у світі".

"Так само, як світ перейшов у новий портал через COVID-19, так само він пройшов через новий портал цивілізаційного розвитку через цю війну. Я переконаний, що ми живемо в новому сучасному світі, де головне завдання – після перемоги побудувати нову архітектуру безпеки у світі", – підсумував міністр оборони.

Раніше підсумки трагічного і героїчного 2022 року підбив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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