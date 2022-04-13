В поселке Иванков Киевской области усилили комендантский час

Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах.

В поселке Иванков Вышгородского района Киевской области усилили комендантский час.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

Отмечается, что территории населенных пунктов Иванковского поселкового совета, что в Вышгородском районе Киевской области, комендантский час будет действовать ежедневно с 20:00 до 6:00. Временные ограничения продлятся с 13 по 18 апреля.

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Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. Их имеют работники предприятий, учреждений и организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность области. Также необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В определенное время жителям области необходимо оставаться дома, а при срабатывании сигнала тревоги спуститься в укрытие.

Такие временные ограничения нужны для того, чтобы специалисты могли ликвидировать последствия российской вооруженной агрессии на территории населенных пунктов.

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