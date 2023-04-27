В России отреагировали на разговор Зеленского и Си Цзиньпина: "Может приблизить окончание конфликта"

В России отреагировали на разговор Владимира Зеленского и лидера КНР Си Цзиньпина. Там говорят о приближающемся окончании войны.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Как сообщалось, 26 апреля президент Владимир Зеленский и лидер КНР Си Цзиньпинь провели телефонный разговор, во время которого обсуждали китайский мирный план.

Зеленский в очередной раз акцентировал, что не может быть ни одного мира за счет территориальных компромиссов, Украина должна вернуть свои территории в границах 1991 года.

В свою очередь в РФ заявляют, что "приветствуют" все, что может ускорить окончание войны.

"Мы готовы приветствовать все, что может приблизить окончание конфликта в Украине и собственное достижение Россией поставленных целей. Что касается общения, это суверенное дело этих стран и вопрос их двустороннего диалога", — сказал Песков.

В то же время на вопрос, обсуждал ли Путин с Си Цзиньпинем возвращение границ Украины в 1991 году, он ответил: "Об этом речь не шла".

Напомним, что Си Цзиньпин назвал Зеленскому "пункты и шаги", чтобы закончить войну России против Украины.

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