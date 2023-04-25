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В Сумской области случилось 83 "прилета" за сутки: есть разрушения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Сумской области случилось 83 "прилета" за сутки: есть разрушения

Фото: Полиция Сумской области

Захватчики атаковали, в частности, жилые дома.

В понедельник, 24 апреля, оккупанты атаковали 7 общин Сумско области. Зафиксировано 83 "прилета" из минометов и артиллерии. К сожалению, есть разрушения.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Миропольская община: 6 "прилетов". Повреждены 3 частных дома и частный магазин;
  • Эсманская община: был минометный обстрел – 1 "прилет". Также россияне били из артиллерии – 9 "прилетов". Повреждено складское помещение, а также произошел пожар в жилом доме;
  • Шалыгинская община – 8 "прилетов" в результате ударов из артиллерии;
  • Белопольская община: 32 взрыва в результате обстрела из миномета;
  • Зноб-Новогородская община: 15 "прилетов" после минометных выстрелов;
  • Юнакиевская община: россияне сбросили три мины;
  • Середино-Будская община: зафиксирован артобстрел – 9 "прилетов".

Ранее мы сообщали, что россияне ударили по кладбищу и атаковали 25 домов Херсонской области. Захватчики убили 80-летнего мужчину.

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Дата публикации
Просмотры
62
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