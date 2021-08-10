В течение суток боевики девять раз нарушили режим прекращения огня — ООС

В течение суток боевики девять раз нарушили режим прекращения огня — ООС

Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет.

За прошедшие сутки, 9 августа, зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 10 августа.

Вблизи Пивденного оккупанты стреляли из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Широкино — с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Попасной российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Новолуганского противник обстреливал позиции ВСУ с станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Катериновки вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Новотошковского — дважды оккупанты применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. У Новомихайловки — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет, отметили в штабе. "На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", — говорится в сводке.

Как сообщалось, президент Украины Владимира Зеленский заявил, что Донбасс никогда не будет российской территории, сколько бы времени он ни был в оккупации страны-агрессора. По мнению главы государства, в связи с этим жителям оккупированной территории уже сегодня важно самоопределиться. Поскольку жителям оккупированных территорий Донбасса, которые считают этот регион частью России, следует переезжать в РФ.

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