Потеряла сознание в море: в Одесской области чуть не утонул ребенок

Потеряла сознание в море: в Одесской области чуть не утонул ребенок

Девочку на берег вытащила ее мать.

Спасатели откачали восьмилетнюю девочку, которая в Лузановке потеряла сознание в море.

Как сообщили Думская в департаменте муниципальной безопасности, девочку вытащила на берег мать.

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Спасатели подбежали к ней и сделали ребенку искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Девочка пришла в себя до приезда "скорой помощи", спасатели передали ее медикам, которые доставили пострадавшую в больницу.

Сейчас состояние девочки удовлетворительное.

Напомним, в ГСЧС сообщали, что в июле в Украине зафиксировано почти 400 случаев утопления, из них более 40 детей.

В Украине в этом году количество летальных случаев на воде на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чтобы всегда чувствовать себя в безопасности, спасатели советуют купаться только на официальных оборудованных пляжах, где за ситуацией на воде и порядком следят лайфгарды. Не употреблять алкоголь во время отдыха у водоемов и не заплывать за буйки. Если начали тонуть — сразу звать на помощь. Полагаться на совести отдыхающих не стоит, считают спасатели.

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