Потеряла сознание в море: в Одесской области чуть не утонул ребенок

Девочку на берег вытащила ее мать.
Спасатели откачали восьмилетнюю девочку, которая в Лузановке потеряла сознание в море.
Как сообщили Думская в департаменте муниципальной безопасности, девочку вытащила на берег мать.
Спасатели подбежали к ней и сделали ребенку искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
Девочка пришла в себя до приезда "скорой помощи", спасатели передали ее медикам, которые доставили пострадавшую в больницу.
Сейчас состояние девочки удовлетворительное.
Напомним, в ГСЧС сообщали, что в июле в Украине зафиксировано почти 400 случаев утопления, из них более 40 детей.
В Украине в этом году количество летальных случаев на воде на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чтобы всегда чувствовать себя в безопасности, спасатели советуют купаться только на официальных оборудованных пляжах, где за ситуацией на воде и порядком следят лайфгарды. Не употреблять алкоголь во время отдыха у водоемов и не заплывать за буйки. Если начали тонуть — сразу звать на помощь. Полагаться на совести отдыхающих не стоит, считают спасатели.