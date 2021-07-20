В одесской больнице умерла девочка после неполного утопления

Через несколько дней она должна была праздновать свой 14 день рождения.
В Одесской областной детской больнице умерла 13-летняя девочка.
Об этом сообщает od-news.com.
Известно, что она чуть не утонула, ее успели вытащить из воды. 10 июля девочку доставили в больницу из Белгород-Днестровского. Врачи боролись за ее жизнь с 10 июля.
Через несколько дней она должна была праздновать свой 14 день рождения. Причина смерти — неизвестна.
Что такое неполное утопление
Утопление - это смерть вследствие нехватки кислорода после погружения в воду. Правда, выделяют и неполное утопление. Это, когда у человека не хватило кислорода под водой, но ему удалось выжить.
Признаки утопления
Утопающий выглядит совсем не так, как привыкло думать подавляющее большинство людей. Утопающий не может размахивать руками, привлекая к себе внимание, не может кричать, а кроме того, весь процесс происходит очень быстро и редко занимает более одной минуты.
Напомним, спасатели нашли мужчину, который занимался подводным рыболовством и исчез в районе яхт-клуба в городе Черноморск.