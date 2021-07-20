В одесской больнице умерла девочка после неполного утопления

Через несколько дней она должна была праздновать свой 14 день рождения.

В Одесской областной детской больнице умерла 13-летняя девочка.

Об этом сообщает od-news.com.

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Известно, что она чуть не утонула, ее успели вытащить из воды. 10 июля девочку доставили в больницу из Белгород-Днестровского. Врачи боролись за ее жизнь с 10 июля.

Через несколько дней она должна была праздновать свой 14 день рождения. Причина смерти — неизвестна.

Что такое неполное утопление

Утопление - это смерть вследствие нехватки кислорода после погружения в воду. Правда, выделяют и неполное утопление. Это, когда у человека не хватило кислорода под водой, но ему удалось выжить.

Признаки утопления

Утопающий выглядит совсем не так, как привыкло думать подавляющее большинство людей. Утопающий не может размахивать руками, привлекая к себе внимание, не может кричать, а кроме того, весь процесс происходит очень быстро и редко занимает более одной минуты.



Напомним, спасатели нашли мужчину, который занимался подводным рыболовством и исчез в районе яхт-клуба в городе Черноморск.

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