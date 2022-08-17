Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Во Львов приехал генсек ООН: фото

Дата публикации
Просмотры
2647
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Во Львов приехал генсек ООН: фото

пресс-служба генсека ООН

Во Львов в среду, 17 августа, прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Во Львове он планирует встретиться с президентами Украины и Турции.

Об этом сообщает пресс-служба генсека ООН.

"Антониу Гутерриш приехал во Львов, где завтра встретится с президентами Зеленским и Эрдоганом", — говорится в сообщении пресс-службы генсека ООН.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить возможные шаги по прекращению войны России против Украины дипломатическим путем. Эту тему турецкий лидер планирует поднять во время визита во Львов на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Читайте также:

Зафрахтованное ООН первое судно с украинским зерном отправляется в Эфиопию

Зафрахтованное ООН первое судно с украинским зерном отправляется в Эфиопию

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация