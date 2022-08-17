Во Львов приехал генсек ООН: фото

Во Львов в среду, 17 августа, прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.
Во Львове он планирует встретиться с президентами Украины и Турции.
Об этом сообщает пресс-служба генсека ООН.
"Антониу Гутерриш приехал во Львов, где завтра встретится с президентами Зеленским и Эрдоганом", — говорится в сообщении пресс-службы генсека ООН.
. @antonioguterres пришли к Lviv где, к тому времени, ты должен @ZelenskyyUa & @RTErdogan. pic.twitter.com/PC1tBbXOF6— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) August 17, 2022
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить возможные шаги по прекращению войны России против Украины дипломатическим путем. Эту тему турецкий лидер планирует поднять во время визита во Львов на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
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