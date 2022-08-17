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До Львова приїхав генсек ООН: фото

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До Львова приїхав генсек ООН: фото

пресслужба генсека ООН

До Львова у середу, 17 серпня, прибув генсек ООН Антоніу Гутерріш.

У Львові він завтра планує зустрітись із президентами України та Туреччини. 

Про це повідомляє пресслужба генсека ООН. 

"Антоніу Гутерріш приїхав до Львова, де завтра зустрінеться з президентами Зеленським та Ердоганом", - йдеться у повідомленні пресслужби генсека ООН. 

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує обговорити можливі кроки для припинення війни Росії проти України дипломатичним шляхом. Цю тему турецький лідер планує підняти під час візиту до Львова на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

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