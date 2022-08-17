"Не слухають голос правди": прем'єр Польщі заявив, що Франція і Німеччина керують ЄС, як олігархія

Моравецький наголосив, що держава Путіна має імперіалістичні тенденції, там знову розпалилися демони ХІХ і ХХ століть: націоналізм, колоніалізм і ще один тоталітаризм.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Франція та Німеччина керують Європейським союзом як "де-факто олігархія".

Про це пише Le Monde.

За словами Моравецького, війна в Україні оголила правду про Росію.

"Ті, хто не хотів бачити, що держава Путіна має імперіалістичні тенденції, повинні дивитися в очі фактам: у Росії знову розпалилися демони ХІХ і ХХ століть: націоналізм, колоніалізм і ще один тоталітаризм. Але війна в Україні також відкрила правду про Європу. Багато європейських лідерів були спокушені Володимиром Путіним. Сьогодні вони в шоці", – сказав польський прем'єр.

На його думку, повернення російського імперіалізму не повинно дивувати ЄС. Політик наголошує, що Європа опинилася в нинішньому становищі не тому, що була недостатньо інтегрованою, а тому, що відмовилася прислухатися до голосу правди.

"Цей голос уже багато років лунає з Польщі. Це ігнорування польського голосу є ілюстрацією більшої проблеми, з якою сьогодні стикається Європейський Союз (ЄС). У його межах рівноправність окремих держав має декларативний характер. Політична практика показує, що німецький і французький голос мають першочергове значення. Отже, ми маємо справу з формальною демократією та фактичною олігархією, в якій владу тримає найсильніший", – різко заявив Моравецький.

Прем'єр вважає, що якби в останні роки Європа завжди діяла так, як хотіла Німеччина, ситуація була б ще гіршою.

"Якби вся Європа підтримала голосування в Німеччині, то не тільки "Північний потік-1", а й "Північний потік-2" був би запущений багато місяців тому. Залежність Європи від російського газу, яку Путін використовує як інструмент шантажу проти всього континенту, була б майже незворотною", – підсумував він.

Нагадаємо, що президент Польщі Дуда став на коліна коліна перед пам'ятником воякам УНР (відео).

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