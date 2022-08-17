Туреччина завдала ударів по Сирії: загинули 11 сирійських бійців

Тим часом у соцмережах поширилися фото та відео руху колон турецької військової техніки до сирійського міста Афрін.

У вівторок, 17 серпня, Туреччина завдала авіаударів по сирійському прикордонному посту, контрольованому силами режиму Ассада.

Про це пише The New Arab.

"Одинадцять бійців загинули під час турецького авіаудару, який вразив форпост сирійського режиму... поблизу кордону з Туреччиною", - йдеться в повідомленні.

Очолювані курдами "Сирійські демократичні сили" заявили, що турецькі військові літаки завдали 12 авіаударів по позиціях сирійської армії, дислокованих на прикордонній смузі на захід від Кобане - міста, яке контролюють курди на кордоні з Туреччиною.

Водночас, вночі 17 серпня стало відомо, що Анкара оголосила про початок військової операції проти сирійських курдів. Про це пише Duvar.

З гучномовців мечетей у прикордонних районах з Сирією було зроблено оголошення про проведення військової операції.

⚡️ Reportedly,residents of the Turkish regions bordering #Syria were announced over a loudspeaker about the beginning of a military operation against Kurdish forces. Waiting for additional info#Turkey #Syria #Kurds #SDF #PKK pic.twitter.com/kHCyNUDXh1 — Idlib Calling (@IdlibCalling) August 16, 2022

Тим часом у соцмережах поширилися фото та відео руху колон турецької військової техніки. Зазначається, що одна з колон увійшла до сирійського міста Афрін.

Раніше Анкара вже атакувала сили сирійських курдів, яких вона називає терористами.

Нагадаємо, що Ізраїль завдав серію ракетних ударів поряд із військовою базою Росії у Сирії.

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