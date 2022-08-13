Військовий експерт проаналізував, як війська із Сирії можуть вплинути на війну в Україні

Наприкінці липня торгове судно Sparta II, яке перебуває під санкціями США, пройшло турецьку протоку Босфор шляхом із Сирії до порту Новоросійськ. Представники європейської розвідки впевнені, що судно перевозило військові машини для підтримки російської агресії. Є також ознаки, що Росія шукала додаткові ресурси в інших місцях. Зокрема, за деякими даними видання Bloomberg, РФ перекинула частину військ до України з Південної Осетії та Карабаху.

Військовий експерт Петро Черник в ефірі національного телемарафону розповів, що це означає для України і наскільки це небезпечна ситуація.

"Це небезпечна ситуація. Війська у Сирії були найбільш боєздатними на той момент, коли вони туди заходили. Це був далекий 2015 рік. Це було доволі потужне угруповання. Це і добра, і погана новина одночасно. Добра новина – дійсно закінчуються підготовлені ресурси. Це не може нас не тішити. Погана новина – противник не збирається відступати як мінімум від тих окупованих територій, які є по факту у нього сьогодні", - сказав Черник.

Нагадаємо, у розвідці розповіли, як РФ набирає найманців на війну до України серед ув'язнених і громадян Центральної Азії.

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