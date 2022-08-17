Турция нанесла удары по Сирии: погибли 11 сирийских бойцов

Тем временем в соцсетях распространились фото и видео движения колонн турецкой военной техники в сирийский город Африна.

Во вторник, 17 августа, Турция нанесла авиаудары по сирийскому пограничному посту, контролируемому силами режима Ассада.

Об этом пишет The New Arab.

"Одиннадцать бойцов погибли во время турецкого авиаудара, поразившего форпост сирийского режима... у границы с Турцией", — говорится в сообщении.

Возглавляемые курдами "Сирийские демократические силы" заявили, что турецкие военные самолеты нанесли 12 авиаударов по позициям сирийской армии, дислоцированным на пограничной полосе к западу от Кобане — города, контролируемого курдами на границе с Турцией.

В то же время ночью 17 августа стало известно, что Анкара объявила о начале военной операции против сирийских курдов. Об этом пишет Duvar.

Из громкоговорителей мечетей в приграничных районах с Сирией было сделано объявление о проведении военной операции.

⚡️ Очевидно, residentes в Туркских регионах border #Syria были опротестованы за лоудспекаром о том, чтобы приступить к муниципальному управлению против Kurdish forces. Отзывы об отсутствии info #Turkey #Syria #Kurds #SDF #PKK pic.twitter.com/kHCyNUDXh1 — Idlib Calling (@IdlibCalling) August 16, 2022

Между тем, в соцсетях распространились фото и видео движения колонн турецкой военной техники. Отмечается, что одна из колонн вошла в сирийский город Африн.

Ранее Анкара уже атаковала силы сирийских курдов, которых она называет террористами.

Напомним, что Израиль нанес серию ракетных ударов наряду с военной базой России в Сирии.

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