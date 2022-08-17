"Не слушают голос правды": премьер Польши заявил, что Франция и Германия руководят ЕС как олигархия

Моравецкий подчеркнул, что у государства Путина есть империалистические тенденции, там снова разгорелись демоны XIX и ХХ веков: национализм, колониализм и еще один тоталитаризм.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Франция и Германия руководят Европейским союзом как "де-факто олигархия".

Об этом пишет Le Monde.

По словам Моравецкого, война в Украине обнажила правду о России.

"Те, кто не хотел видеть, что государство Путина имеет империалистические тенденции, должны смотреть в глаза фактам: в России снова разгорелись демоны ХІХ и ХХ веков: национализм, колониализм и еще один тоталитаризм. Но война в Украине также открыла правду о Европе. Много европейских лидеров были обольщены Владимиром Путиным. Сегодня они в шоке", – сказал польский премьер.

По его мнению, возвращение российского империализма не должно удивлять ЕС. Политик отмечает, что Европа оказалась в нынешнем положении не потому, что была недостаточно интегрирована, а потому, что отказалась прислушиваться к голосу правды.

"Этот голос уже много лет звучит из Польши. Это игнорирование польского голоса является иллюстрацией большей проблемы, с которой сегодня сталкивается Европейский Союз (ЕС). В его пределах равноправие отдельных государств носит декларативный характер. Политическая практика показывает, что немецкий и французский голос имеют первоочередное значение. Итак, мы имеем дело с формальной демократией и фактической олигархией, в которой власть держит сильнейший", – резко заявил Моравецкий.

Премьер считает, что если бы в последние годы Европа всегда действовала так, как хотела Германия, ситуация была бы еще хуже.

"Если бы вся Европа поддержала голосование в Германии, то не только "Северный поток-1", но и "Северный поток-2" был бы запущен много месяцев назад. Зависимость Европы от российского газа, которую Путин использует как инструмент шантажа против всего континента, была бы почти необратимой", – подытожил он.

Напомним, что президент Польши Дуда преклонил колени перед памятником воинам УНР (видео).

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