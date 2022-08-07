Угрожает нашему существованию: в Беларуси поностальгировали по СССР и пригрозили Польше войной

Пропагандисты угрожают Польше войной, поскольку им якобы грозит такая "государственная модель, которая есть в этой стране".

Об этом в эфире на белорусском государственном телевидении в интервью пропагандисту Григорию Азаренку сказал "политолог" Александр Шпаковский.

Белорусские пропагандисты поностальгировали по временам Советского союза, мол, тогда Польша не угрожала Беларуси.

"Меседж лишь один, что продолжите это давление на Беларусь, на Россию – рано или поздно мы будем вынуждены для нашей защиты прийти к вам и поднять вопрос о существовании ваших государственных моделей. Ведь когда была Польская народная республика, допустим, никаких угроз безопасности Белорусской советской социалистической республике с западного направления не было. Это очень важный момент. Мы ни в коем случае, белорусы, да и россияне до недавнего времени, не хотели бы вмешиваться во внутренние дела третьих стран, но поскольку их само существование начинает угрожать нашей безопасности, рано или поздно нам этим придется заняться. Вот имейте в виду, запишите себе на манжетах или зарубите на носу, что если эти приготовления к войне продолжатся, то далеко не факт, что вы выиграете эту войну", — заявил Шпаковский.

Разговор пропагандиста Азаренка и Шпаковского, как всегда, закончился угрозами Запада и возвеличением политики самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в очередной раз подчеркнул, что Украина – это щит Европы. Если бы не героическое сопротивление украинцев, под угрозой были бы Польша и страны Балтии.

Читайте также: