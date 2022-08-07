Жена Остапчука рассказала о позорном поступке россиянина во время акции в поддержку Украины в Италии

Кристина Горняк решила поехать в Милан, Италия, где она встретилась со своими подругами и провела с ними время.

Вчера, 6 августа, знаменитость посетила и акцию протеста в поддержку Украины, которая проходила в центре Милана. Сначала ей было очень грустно, ведь кругом множество украинцев, которые хотят, но не могут вернуться домой. Но потом Кристине стало тепло на душе.

"Слезы здесь как здесь. Все хотят вернуться в свой дом. Украина самая лучшая! Сначала было так. Грустно, но наши люди самые лучшие", — написала Горняк.

Жена Остапчука в Милане / Фото: instagram.com/kristygor

Впрочем, как оказалось, на благотворительной акции не обошлось без неприятных инцидентов. Один мужчина выбил ногой деньги, которые удалось собрать для помощи Украине. Как намекнула Кристина, это сделал россиянин.

"Просто какая-то тварь сделала вот такое. Когда мы все кричали "Слава Украине!", подбежал... И ногой выбил деньги, которые наши люди собирали на помощь... Наши за ним побежали, но не успели... Думаю, все понимают, кто это был", – отметила Кристина.

Жена Остапчука в Милане / Фото: instagram.com/kristygor

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