Бедняков растрогал видео встречи 4-летней девочки с отцом-военным, приехавшим на ее день рождения

В Сети набирает популярность трогательное до слез видео, где отец-военный сделал своей 4-летней дочери сюрприз.

У себя в Instagram это видео разместила мама 4-летней Евы Валерия Коваленко. Видео стало вирусными и разлетелось по соцсетям.

В частности, у себя в фотоблоге трогательный ролик разместил украинский ведущий Андрей Бедняков. На днях 4-летняя Ева отмечала день рождения. Ее папа, который защищает нашу страну на передовой, приехал специально, чтобы поздравить девочку.

Но не просто поздравить, а сделать сюрприз. Так, в видео Ева бежит к огромной подарочной картонной коробке. Когда девочка пыталась ее открыть, оттуда появился папа-военный в форме и с подарком и цветами.

Реакция девочки тронула пользователей до слез. 4-летняя Ева прыгала от счастья и очень сильно обнимала папу.

"Как это мило, поток слез, пусть все наши ребята вернутся к своим семьям", "Реву… с самого утра теперь. Невероятно трогательно", "плачу. Пусть все родители, сыновья, мужчины, братья вернутся домой живыми и здоровыми".

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