Звезда ленты "Опасная игра Слоун" Джессика Честейн приехала в Киев

Голливудская актриса Джессика Честейн приехала в Украину.
Звезда фильма "Опасная игра Слоун", голливудская актриса Джессика Честейн приехала в Украину.
Знаменитость прибыла в Киев на поезде. В Сети появилось видео, где Честейн выходит из вагона. Как сообщает Telegram-канал "Суспільні новини", в украинской столице звезда должна встретиться с детьми в детской больнице "Охматдет", куда направилась.
После "Охматдета" Джессика Честейн планирует посетить Ирпень. Кроме того, у артистки запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ОП Андреем Ермаком.
Отметим, что Джессика Честейн известная голливудская актриса. Многие ее знают по игре в лентах "Опасная игра Слоун", "Марсианин", "Интерстеллар" и многих других.
Читайте также: