Звезда ленты "Опасная игра Слоун" Джессика Честейн приехала в Киев

Звезда фильма "Опасная игра Слоун", голливудская актриса Джессика Честейн приехала в Украину.

Знаменитость прибыла в Киев на поезде. В Сети появилось видео, где Честейн выходит из вагона. Как сообщает Telegram-канал "Суспільні новини", в украинской столице звезда должна встретиться с детьми в детской больнице "Охматдет", куда направилась.

После "Охматдета" Джессика Честейн планирует посетить Ирпень. Кроме того, у артистки запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ОП Андреем Ермаком.

Отметим, что Джессика Честейн известная голливудская актриса. Многие ее знают по игре в лентах "Опасная игра Слоун", "Марсианин", "Интерстеллар" и многих других.

Джессика Честейн в ленте "Опасная игра Слоун"

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