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Зірка стрічки "Небезпечна гра Слоун" Джессіка Честейн приїхала до Києва

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Зірка стрічки "Небезпечна гра Слоун" Джессіка Честейн приїхала до Києва

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Голлівудська акторка Джессіка Честейн приїхала до України.

Зірка стрічки "Небезпечна гра Слоун", голлівудська акторка Джессіка Честейн приїхала до України.

Знаменитість прибула до Києва потягом. У Мережі з'явилося відео, де Честейн виходить з вагона. Як повідомляє Telegram-канал "Суспільні новини", в українській столиці зірка має зустрітися з дітьми у дитячій лікарні "Охматдит", куди попрямувала.

Після "Охматдиту" Джессіка Честейн планує відвідати Ірпінь. Окрім того у артистки запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та головою ОП Андрієм Єрмаком.

Зазначимо, що Джессіка Честейн відома голлівудьска акторка. Багато хто її знає за грою у стрічках "Небезпечна гра Слоун", "Марсіанин", "Інтерстеллар" та багатьох інших.

Джессіка Честейн у стрічці
Джессіка Честейн у стрічці "Небезпечна гра Слоун"

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
395
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