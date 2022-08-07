Зірка стрічки "Небезпечна гра Слоун" Джессіка Честейн приїхала до Києва

Зірка стрічки "Небезпечна гра Слоун", голлівудська акторка Джессіка Честейн приїхала до України.

Знаменитість прибула до Києва потягом. У Мережі з'явилося відео, де Честейн виходить з вагона. Як повідомляє Telegram-канал "Суспільні новини", в українській столиці зірка має зустрітися з дітьми у дитячій лікарні "Охматдит", куди попрямувала.

Після "Охматдиту" Джессіка Честейн планує відвідати Ірпінь. Окрім того у артистки запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та головою ОП Андрієм Єрмаком.

Зазначимо, що Джессіка Честейн відома голлівудьска акторка. Багато хто її знає за грою у стрічках "Небезпечна гра Слоун", "Марсіанин", "Інтерстеллар" та багатьох інших.

Джессіка Честейн у стрічці "Небезпечна гра Слоун"

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