MamaRika з чоловіком та маленьким сином потрапила в аварію

Українська співачка MamaRika поділилася з шанувальниками неприємною ситуацією, яка сталася з нею та її родиною дорогою до Польщі.
Як розповіла MamaRika у сторіз своєї сторінки в Instagram, коли вона прямувала до столиці Польщі, Варшави машиною, то потрапила в ДТП.
За словами артистки, у той момент в машині вона перебувала разом з однорічним сином Давідом та чоловіком, продюсером Сергієм Середою. MamaRika поділилася, що її син сильно перелякався, та, на щастя, пасок безпеки врятував його від удару.
Також у результаті ДТП ніхто не постраждав:
"Машину нормально так пом'яло. Малий дуже злякався, але ніби вже заспокоївся. Просто чуваки тормознули просто перед нами, ми в них впилилися. Це просто жесть. Я не знаю, чому люди не вміють їздити нормально", - прокоментувала інцидент MamaRika.
Та, судячи з наступної сторіз артистки, вана все ж таки дісталася Варшави, де встигла дати благодійний концерт.
Читайте також:
- Сумська про свою доньку, яка живе в Росії: "Я не буду виправдовуватись"
- Лео з Ірпеня та його тато спричинили фурор, переспівавши українську версію "Воины света" – відео
- Художниця Гапчинська розчулила, як син зустрічав схудлого батька з фронту
- Положинський розповів, як ледь не вбили побратима через російську мову: "Ми готові були стріляти"