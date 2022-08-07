MamaRika з чоловіком та маленьким сином потрапила в аварію

Українська співачка MamaRika поділилася з шанувальниками неприємною ситуацією, яка сталася з нею та її родиною дорогою до Польщі.

Як розповіла MamaRika у сторіз своєї сторінки в Instagram, коли вона прямувала до столиці Польщі, Варшави машиною, то потрапила в ДТП.

За словами артистки, у той момент в машині вона перебувала разом з однорічним сином Давідом та чоловіком, продюсером Сергієм Середою. MamaRika поділилася, що її син сильно перелякався, та, на щастя, пасок безпеки врятував його від удару.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Також у результаті ДТП ніхто не постраждав:

"Машину нормально так пом'яло. Малий дуже злякався, але ніби вже заспокоївся. Просто чуваки тормознули просто перед нами, ми в них впилилися. Це просто жесть. Я не знаю, чому люди не вміють їздити нормально", - прокоментувала інцидент MamaRika.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Та, судячи з наступної сторіз артистки, вана все ж таки дісталася Варшави, де встигла дати благодійний концерт.

Читайте також: