Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
MamaRika с мужем и маленьким сыном попала в аварию

MamaRika с мужем и маленьким сыном попала в аварию

Дата публикации
Просмотры
5132
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
MamaRika с мужем и маленьким сыном попала в аварию

МамаРика / Фото: instagram.com/mamarika_official

Украинская певица MamaRika поделилась с поклонниками неприятной ситуацией, которая произошла с ней и ее семьей по дороге в Польшу.

Как рассказала MamaRika в сторис своей страницы в Instagram, когда она направлялась в столицу Польши, Варшаву на машине, то попала в ДТП.

По словам артистки, в тот момент в машине она находилась вместе с годовалым сыном Давидом и мужем, продюсером Сергеем Середой. MamaRika поделилась, что ее сын сильно испугался, но, к счастью, пояс безопасности спас его от удара.

МамаРика / © instagram.com/mamarika_official
МамаРика / Фото: instagram.com/mamarika_official

Также в результате ДТП никто не пострадал:

"Машину нормально так помяло. Малыш очень испугался, но вроде уже успокоился. Просто чуваки тормознули прямо перед нами, мы в них впилились. Это просто жесть. Я не знаю, почему люди не умеют ездить нормально", — прокомментировала инцидент MamaRika.

МамаРика / © instagram.com/mamarika_official
МамаРика / Фото: instagram.com/mamarika_official
МамаРика / © instagram.com/mamarika_official
МамаРика / Фото: instagram.com/mamarika_official

Но, судя по следующей сторис артистки, она все же добралась до Варшавы, где успела дать благотворительный концерт.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация