Художница Гапчинская растрогала, как сын встречал похудевшего отца с фронта

6 августа Дмитрий, который служит в рядах ВСУ и защищает страну от оккупантов, празднует день рождения.

Ему исполняется 50 лет. По случаю юбилея воина отпустили на один день к семьи.

На странице в Instagram Евгения опубликовала кадры, как 5-летний сын встречал своего отца.

Фото: instagram.com/e.gapchinska

"Сегодня папе 50 лет! И он приехал на один день. Спасибо за 35 лет вместе с тобой. Мой лучший", – прокомментировала художница.

Фото: instagram.com/e.gapchinska

Фото: instagram.com/e.gapchinska

Кстати, на днях их сын также праздновал день рождения. Именинник ждал приезда отца, но он, к сожалению, не приехал.

Фото: instagram.com/e.gapchinska

В комментариях пользователи порадовались возвращению защитника домой и поздравили его с юбилеем.

Наши поздравления и лучшие пожелания вашему мужу! Пусть его оберегают ваша любовь и вера в добро!

Мои самые искренние поздравления! Пусть все будет хорошо! Спасибо, что защищает нас и нашу страну

Все самые лучшие пожелания имениннику и вам! Мира

Заметим, муж художницы еще с 2014 года защищает Украину от российских захватчиков. В частности, Дмитрий прошел АТО. Когда начались слухи, что Россия готовится к нападению, он решил, что в случае полномасштабной войны пойдет служить. Так и вышло.

Напомним, ранее Евгения рассказала, что Дмитрий очень изменился на войне. В частности, мужчина похудел на 15 кг и потерял шесть зубов. Впрочем, он не падает духом и вместе с другими защитниками Украины идет к победе.

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