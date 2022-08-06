Персонал ЗАЭС подвергается пыткам, жители Энергодара пытаются уехать из города — мэр

Российские оккупанты активно обстреливают временно захваченный Энергодар, где расположена Запорожская АЭС.
Персонал АЭС станции находится там, несмотря на то, что накануне ее обстреляли. Кроме того, людей подвергают пыткам и постоянному психологическому давлению.
Об этом в эфире "24 канала" рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
По его словам, местные жители паникуют и боятся.
"Жители временно оккупированного Энергодара ради своей безопасности пытаются эвакуироваться на территорию, подконтрольную Украине. Несмотря на то, что в огромной очереди на блокпоста в Васильевке, откуда можно выехать в Запорожье, нужно ждать пять-шесть дней, люди все равно готовы идти на такой шаг ", — подчеркивает Орлов.
С начала оккупации города примерно около половины жителей уехали. До 24 февраля там проживало более 50 тысяч человек.
Впрочем, мэр прогнозирует, что количество желающих покинуть город будет расти. Ведь сохраняется ядерная и радиационная угроза в городе.
"Это может стать следующим шагом к более острой проблеме со специалистами, обслуживающими АЭС. Мы уже имеем отток специалистов, которые не считают, что они их безопасность будет гарантирована, если они продолжат работу на станции", — пояснил мэр Энергодара.
Напомним, российские кафиры 5 августа во временно захваченном Энергодаре устроили провокацию, открыв огонь в направлении Запорожской АЭС. В результате вражеского обстрела зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС.
Затем вечером российские войска снова обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из реактивных систем залпового огня.
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