Ольга Сумская о том, будет ли ее муж воевать: "Он пошел в военкомат"

Сейчас мужу Ольге Сумской Виталию Борисюку 59 лет и его могут призвать в армию.

В программе "Слава+" Сумская отметила, что ее муж, как военно обязанный человек, в первые недели войны отправился в военкомат.

"Он ходил в военкомат, как и все военные, которые обязаны это сделать. К тому времени, когда он пришел, это было как раз, началась война, через две недели он пошел в военкомат. Сказали, что пока не ко времени, потому что сегодня мы берем военных. Конечно, он на готове. На то страшное время те мужчины, которые остались у нас в доме в нашем микрорайоне, они защищали. Хоть и не тероборона, но они были полезны. И привезти какую-то неотложную гуманитарную помощь, просто следить за двором", — прокомментировала Сумская.

Ольга Сумская с мужем / Фото: instagram.com/olgasumska

Она добавила, что ее муж спортивный и умеет обращаться с оружием. Так что, если его призовут, он пойдет на войну:

"Тогда в военкомате ему сказали, что пока мы вам не даем согласия. Сначала заходят военные, люди, которые учились этой профессии. Все-таки Виталий актер. Конечно, он спортивный человек и владеет оружием. Если надо будет, ну а как же. Конечно, что отзовется", — сказала Сумская.

Ольга Сумская с мужем / Фото: instagram.com/olgasumska

Она поделилась, что, как и все женщины, переживает за Виталия. Однако отметила, что сейчас важны мнения тех женщин, мужчины которых уже на передовой и защищают нашу страну:

"Сегодня каждая женщина думает об этом. Мои мысли сегодня не столь важны как мнения тех женщин, которые потеряли своих мужчин. И тех женщин, мужчины которых защищают нашу страну. Они под огнем орков. Конечно, переживаю, все мы люди, боимся за своих мужчин", — сказала Сумская.

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