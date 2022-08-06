Саша Положинский о самом страшном на войне: "В одном окопе все погибли"

Украинский певец и экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский, воюющий на передовой, признался, что для него самое страшное на фронте.

Звезда, вспомнивший историю, как едва не убили побратима из-за русского языка, поделился, что самое страшное для него – смерть и ранение защитников.

Об этом он рассказал в программе "Незламна країна".

"Для меня страшнее всего видеть тех людей, с которыми ты только что общался, с которыми ты подружился за короткое время, с которыми вы уже прошли какие-то испытания определенные уже неживыми. Это, пожалуй, самое худшее. Страшно, когда твои побратимы получают ранения и нужно им помогать, нужно приложить максимум усилий, чтобы эти люди выжили. Здесь очень много факторов играют роль и непосредственно человека, получившего ранения, и оказывающих помощь, и тех, кто помогает организовать эвакуацию", – признался защитник.

Военнослужащий добавил, что многое на войне зависит от обстоятельств. В частности, он вспомнил трагическую ситуацию, когда после прилета погибли все находившиеся в окопе воины.

"Была такая ситуация, что рядом расположены были два окопа, расстояние между ними буквально пару метров и по прилету в одном окопе все погибли, а в другом все выжили без малейших повреждений. Это просто такой случай, который ты не просчитаешь, не предвидишь никак. Как лотерея", – поделился Положинский.

Также знаменитость рассказал, что очень сложно звонить по телефону родным погибших воинов и сообщать им трагическое известие.

Напомним, Тарас Тополя рассказал, как защитники относятся к вечеринкам мирных жителей во время войны. Звезда признался, что на фронте он и другие военнослужащие спокойно реагируют на мирную жизнь в тылу. Впрочем, кое-что их все же раздражает.

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