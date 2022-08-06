Сашко Положинський про найстрашніше на війні: "В одному окопі всі загинули"

Український співак та екслідер гурту "Тартак" Олександр Положинський, який воює на передовій, зізнався, що для нього найстрашніше на фронті.

Зірка, який пригадав історію, як ледь не вбили побратима через російську мову, поділився, що найстрашніше для нього – смерть та поранення захисників.

Про це він розповів у програмі "Незламна країна".

"Для мене найстрашніше бачити тих людей, з якими ти щойно спілкувався, з якими ти подружився за короткий час, з якими ви вже пройшли якісь випробування певні вже неживими. Оце, мабуть, найгірше. Страшне, коли твої побратими отримують поранення і потрібно їм допомагати, потрібно докласти максимум зусиль, щоб ці люди вижили. Тут дуже багато факторів грають роль і безпосередньо людини, яка отримала поранення, і тих, хто надає допомогу, і тих, хто допомагає організувати евакуацію", – зізнався захисник.

Військовослужбовець додав, що багато чого на війні залежить від обставин. Зокрема, він пригадав прикру ситуацію, коли після прильоту загинули усі воїни, які перебували в окопі.

"Була така ситуація, що поруч розташовані були два окопи, відстань між ними буквально пару метрів і після прильоту в одному окопі всі загинули, а в іншому всі вижили без найменших ушкоджень. Це просто такий випадок, який ти не прорахуєш, не передбачиш ніяк. Як лотерея", – поділився Положинський.

Також знаменитість розповів, що дуже складно телефонувати рідним загиблих воїнів та повідомляти їм трагічну звістку.

Нагадаємо, Тарас Тополя розповів, як захисники ставляться до вечірок мирних мешканців під час війни. Зірка зізнався, що на фронті він та інші військовослужбовці спокійно реагують на мирне життя в тилу. Втім, дещо їх все ж таки дратує.

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