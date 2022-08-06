У Пентагоні показали, як вантажать гумдопомогу для України (відео)

У Пентагоны показали процес завантаження гуманітарну допомогу українцям на літак.

За інформацією відомства, гуманітарну допомогу завантажують на літак на авіабазі ВПС США Довер.

Про це Міноборони США повідомляє в Twitter.

"США підтверджують свою тверду прихильність суверенітету і територіальній цілісності України на підтримку безпечної і процвітаючої України", - наголосили в Пентагоні.

Humanitarian aid cargo bound for Ukraine is loaded onboard an aircraft during a foreign military sales mission at Dover Air Force Base, Del. The U.S. reaffirms its steadfast commitment to Ukraine's sovereignty & territorial integrity in support of a secure & prosperous Ukraine. pic.twitter.com/rFhMwkKeyf — Department of Defense (@DeptofDefense) August 6, 2022

При цьому міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що американські військові продовжують працювати цілодобово і з рекордною швидкістю для того, щоб доставити допомогу до України.

Нагадаємо, у понеділок, 8 серпня, адміністрація президента США Джо Байдена планує оголосити про новий пакет військової допомоги для України на 1 млрд доларів.

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