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У Пентагоні показали, як вантажать гумдопомогу для України (відео)

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У Пентагоні показали, як вантажать гумдопомогу для України (відео)

Фото: Міністерство оборони США

У Пентагоны показали процес завантаження гуманітарну допомогу українцям на літак.

За інформацією відомства, гуманітарну допомогу завантажують на літак на авіабазі ВПС США Довер.

Про це Міноборони США повідомляє в Twitter.

"США підтверджують свою тверду прихильність суверенітету і територіальній цілісності України на підтримку безпечної і процвітаючої України", - наголосили в Пентагоні.

При цьому міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що американські військові продовжують працювати цілодобово і з рекордною швидкістю для того, щоб доставити допомогу до України.

Нагадаємо, у понеділок, 8 серпня, адміністрація президента США Джо Байдена планує оголосити про новий пакет військової допомоги для України на 1 млрд доларів.

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