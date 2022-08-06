Нікіта Добринін розсекретив, яку суму заробив на криптовалюті

Ведучий оновленого шоу "Життя відомих людей" Нікіта Добринін розсекретив, яку суму заробив на одній з найвідоміших у світі криптовалют Bitcoin.

Так, шоумен зазначив, що почав вкладатися в крипту ще 12 років тому.

Зараз його капітал рівний сумі 4 біткоїнів. Зауважимо, станом на 6 серпня 1 біткоїн – це близько 860 тисяч гривень (23 тисячі доларів).

Про це Добринін повідомив у своїх Instagram-stories, відповідаючи на запитання підписниці.

Нікіта Добринін / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Зауважимо, біткоїн - найпопулярніша в світі цифрова валюта, перший випуск якої відбувся 2009 року. У жовтні 2021-го вперше в історії вартість біткоїна перетнула психологічно важливу позначку у 65 тисяч доларів. 20 жовтня криптовалюта коштувала $65,872. Потім біткоїн різко здешевшав.

Нагадаємо, дружина Грега Чапкіса показала фото з їхнього весілля. 10 років тому пара пішла під вінець.

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