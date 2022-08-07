Понад 1064 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Росії

Найбільше дітей постраждало у Донецькій та Харківській областях.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України понад 1064 дитини постраждали від рук окупантів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Станом на ранок 7 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 361. Зросла кількість поранених – понад 703.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 371, Харківській – 197, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 59, Херсонській – 55, Запорізькій – 40.



5 серпня внаслідок обстрілу Березнегуватського району Миколаївської області отримала поранення 17-річна дівчина.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2211 закладів освіти. З них 230 – зруйновано повністю.

Нагадаємо, росіяни викрадають дітей з окупованих територій: яка доля очікує маленьких українців під впливом країни-терористки.

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