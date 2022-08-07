Кацурин умилил фото, как Дорофеева играет с его дочерью

Новый бойфренд певицы Нади Дорофеевой, ресторатор Миша Кацурин показал, как возлюбленная играет с его дочерью.

Похоже, звезда хорошо подружилась с детьми своего избранника.

На днях пара сходила в ресторан вместе с 6-летней Сашей и годовалым Иваном. Пока Миша кормил малыша, Надя дурачилась с девочкой. Соответствующее фото блогер запостил в своих Instagram-stories.

Фото: instagram.com/misha_katsurin

Фото: instagram.com/misha_katsurin

Со своей стороны, артистка также обнародовала фотографию с "семейного" дня. На снимке Надя показала Мишу с сынишкой.

Фото: instagram.com/misha_katsurin

"Мужчины на совещании", – прокомментировала публикацию знаменитость.

Заметим, недавно экс-жена Миши Кацурина – Даша – очаровала кадром, где Дантес забавляет ее годовалого сына. Рестораторша и шоумен продолжают подогревать слухи об их романе.

Напомним, Даша Кацурин сообщила, что переезжает из Украины. Бизнесвумен планирует в ближайшие два года жить на две страны – Украину и Польшу.

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