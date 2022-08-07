Кацурин умилил фото, как Дорофеева играет с его дочерью

Новый бойфренд певицы Нади Дорофеевой, ресторатор Миша Кацурин показал, как возлюбленная играет с его дочерью.
Похоже, звезда хорошо подружилась с детьми своего избранника.
На днях пара сходила в ресторан вместе с 6-летней Сашей и годовалым Иваном. Пока Миша кормил малыша, Надя дурачилась с девочкой. Соответствующее фото блогер запостил в своих Instagram-stories.
Со своей стороны, артистка также обнародовала фотографию с "семейного" дня. На снимке Надя показала Мишу с сынишкой.
"Мужчины на совещании", – прокомментировала публикацию знаменитость.
Заметим, недавно экс-жена Миши Кацурина – Даша – очаровала кадром, где Дантес забавляет ее годовалого сына. Рестораторша и шоумен продолжают подогревать слухи об их романе.
Напомним, Даша Кацурин сообщила, что переезжает из Украины. Бизнесвумен планирует в ближайшие два года жить на две страны – Украину и Польшу.
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