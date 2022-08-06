Жена Грега Чапкиса показала фото с их свадьбы

10 лет назад пара пошла под венец.

По этому случаю избранница сына легендарного Григория Чапкиса показала редкие архивные фотографии с их свадьбы. В фотоблоге Эмбер показала, какими влюбленые были в их важный день.

Грег Чапкис с женой / Фото: instagram.com/amberchapkis

Так, невеста нарядилась в белое мини-платье, фату она не одевала, а Грег выбрал черную рубашку и белые брюки.

Грег Чапкис с женой / Фото: instagram.com/amberchapkis

"С 10-летием любви! Оглядываясь на все наши общие воспоминания, было так приятно увидеть, с чего мы начинали и где мы сегодня. Мы вместе уже 22 года, у нас двое замечательных мальчиков, мы положили начало корпорации, построили бизнес, и этот список можно продолжить вместе. Твоя авантюра, целеустремленность, личность без выходных прекрасно уравновешивает мой отдых, любовь, дыхание, сон в течение дня. Я люблю тебя и ценю то, что делаешь для всех нас. Больше танцев и воспоминаний. Люблю тебя больше всегда", – поделилась Чапкис.

В комментариях поклонники и коллеги супругов поздравили пару с годовщиной и пожелали сохранить свою любовь несмотря ни на что.

Напомним, звезда сериала "Моя любимая Страшко" Артур Логай открывает собственное дело. В последние несколько месяцев актер и его жена работали над разработкой своего бренда.

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