Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога утром 13 июня – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Донецкой, Одесской, Николаевской, Херсонской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Напомним, в ночь на 13 июня захватчики массированно обстреляли Украину. Взрывы раздались во многих населенных пунктах, в результате чего есть разрушения, погибшие и пострадавшие.