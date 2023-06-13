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Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3170
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

Воздушная тревога в Украине 13 июня / Фото: ТСН.ua

Сирены прозвучали в 13 регионах.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога утром 13 июня – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Донецкой, Одесской, Николаевской, Херсонской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Напомним, в ночь на 13 июня захватчики массированно обстреляли Украину. Взрывы раздались во многих населенных пунктах, в результате чего есть разрушения, погибшие и пострадавшие.

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Дата публикации
Просмотры
3170
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