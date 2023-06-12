13 июня – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 13 июня, в православном календаре день памяти мученика Ермия. Жил он в Каппадокии во II веке и очень уважал христианскую веру. В то время правил царь, устраивавший гонения за христианами. Схватили однажды и Ермия. Долго уговаривали его отречься от веры, на что он отвечал отказом.

Тогда стали жестоко мучить мужчину, но никакая пытка не нанесла его телу ран. Тогда его хотели отравить, и яд не взял христианина. Волхв, дававший яд мужу, видя это чудо, сразу уверовал во Христа. Долго еще пытались убить Ермию, а в конце концов умертвили мечом.

Церковный праздник 13 июня – день памяти апостола от 70-ти Ермы.

Согласно церковным преданиям, Ерма был епископом в Филипполе. Там он и умер в тяжких мучениях при Иисусе Христе.

Приметы 13 июня

Народные приметы 13 июня / Фото: Pexels

Хорошая погода предвещает суровую зиму.

Вечером на траве много росы – завтра будет жарко.

Теплая и ясная погода на богатом урожае.

Что завтра нельзя делать

В этот день среди наших предков было запрещено запрягать коней и ездить на них. Считалось, кто этот запрет нарушит, тот получит в пути только неприятности. Также не следует переезжать на новое место жительства. Не поддавайтесь апатии, тоскливым мыслям, страху.

Что можно делать завтра

Славяне в этот день пытались задобрить "Равного Деда", который был духом полей. Только так, по преданию, можно получить большой урожай. Выполняли специальный ритуал: выкапывали ров среди поля, где оставляли яблоки, яйца, мертвого петуха.

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